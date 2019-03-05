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Tuvalet penceresinden girerek marketi soyan hırsız tutuklandı

Tuvalet penceresinden girerek marketi soyan hırsız tutuklandı
Tuvalet penceresinden girerek marketi soyan hırsız tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tuvalet penceresinden girdiği marketin kasasından 17 bin 200 TL çalan hırsız tutuklandı.

Olay, İzmit Kuruçeşme mevkiinde bulunan marketler zincirine ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuruçeşme'de bulunan büyük bir marketler zincirine ait iş yerine tuvalet penceresinden giren hırsız, çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 17 bin 200 lira parayı alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceledikten sonra olayı gerçekleştiren şahsın G.B. (25) olduğunu tespit etti. Tespitin ardından harekete geçen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı, marketin yakın bir bölgesinde ikamet ettiği evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Gürcan Yılmaz
 

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