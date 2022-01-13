Tuzla'da atık yağ dolandırıcılarına baskın

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Aydınlı ve Şifa Mahallelerinde depo kiralayan bazı şahısların, topladıkları atık yağları işlemden geçirerek çeşitli markaların etiketi ile satış yaptıkları belirlendi. Emniyet görevlileri olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Araştırma ve incelemeler sonucunda, depoların adresleri tespit edilerek gerçekleştirilen operasyonda, İ.A. (23) ve O.A. (27) isimli şahıslar yakalandı.

Şahısların kullandıkları depolarda yapılan aramalarda ise 2 adet boş, 4 adet dolu toplam 6 adet bin litrelik plastik tank içerisinde 4 ton atık yağ, bin 909 adet çeşitli marka ibareli boş yağ tenekesi ve bidon, 3 adet bir litrelik bidon içerisinde 3 litre atık yağ, 2 adet 20 litrelik bidon içerisinde 40 litre atık yağ, bir adet 197 litre yağ dolu varil, bir adet atık yağları arıtma ve dolum yapma makinesi, çeşitli firmalara ait olan çok sayıda barkot numarası ve etiket, bir adet yağ bidonlarının ağız kısmını kapatmaya yarayan aparat, bir adet silikon ve etiket yapıştırmada kullanılan makine, bir adet yağ arıtma ve dolum yapmada kullanılan makine olmak üzere toplam 4 ton 240 litre atık yağ ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslar, tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Elyesa Karatepe