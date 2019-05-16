Tuzla'da çocukların evde çakmakla oyunu yangınla sonlandı

Tuzla Şifa Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan bir gecekonduda saat 11:30 sularında yangın çıktı. Yangının, evdeki çocukların çakmakla oynamaları sebebiyle çıktığı tespit edildi. O sırada yoldan geçen Tuzla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı işçiler, evdeki yangını fark ederek sulama aracı ile anında yangına müdahale etti.

Belediye işçileri, pencerede sıkışarak evde mahsur kalan birinin olduğunu fark ederek evin pencerelerinde bulunan korkulukları söktü. Mahsur kalan yaşlı adam pencerelerden dışarı çıkarak kurtulabildi. Ardından olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi de yangına müdahale etti. Yangının söndürüldüğü evde can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye gelene kadar yangına müdahale ettiklerini belirten belediye işçisi, “İtfaiyeye biz haber vermiştik zaten. Gelene kadar da müdahale etmek zorunda kaldık. Ev yanıyordu bir arkadaş da pencereye sıkışmıştı. Korkulukları kırdık oradan onu da kurtardık. Sönmesine yakın da itfaiye geldi. Biz bıraktık. İçeride yaşlı bir amca vardı” ifadelerini kullandı.

Halit Arslan - Metin Başar - Caner Evyapan