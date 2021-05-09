Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta'

Canan Kutlu, eşinin çırak bulmakta sıkıntı yaşaması sonrasında kolları sıvayarak marangozluğa başladı. Yaklaşık 2 yılda marangozhanenin tozunu yutan vefakar anne bu süreçte ise çocuklarını da ihmal etmedi. Hem ev işleri hem de marangozhanede işi öğrenen Canan Kutlu, yaklaşık 2 yıl gibi kısa bir sürede işi öğrenmeyi başardı. Gelen müşterilerin de 'Canan usta' dediği 41 yaşındaki 3 çocuk annesi, bugünlerde ise işlerini büyütmek için arayış içinde. Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle'de eşinin atölyesinde çalışmaya başlayan üç çocuk annesi Canan Kutlu, hedefinin KOSGEB'e başvurarak destek almak ve işleri büyütmek olduğunu ifade etti.

Eşi ile birlikte tüm gün atölyede çalışan Kutlu, şunları söyledi:

"Eşim ile birlikte mobilya imalatı yapıyoruz. İki senedir eşime yardım ediyorum. Beraber çalışıyoruz. Kapı, dolap gibi her türlü işi yapıyoruz. Tabi erkek işi diye adlandırılıyor, fakat bir bayan istedikten sonra yapamayacağı iş yoktur."

KOSGEB'e (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) başvurmak istediğini belirten Canan Kutlu, "Bu alanda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. KOSGEB'e başvurmak istiyorum. Belki eşime rakip bile olabilirim" diyerek espri yaptı. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Kutlu, "Sadece okula giderek değil boş vakitlerini de değerlendirsinler. Bunlar bir meslek bir altın bileziktir. Bu gibi işlerde pek çırak kalmadı. Arkadan yetişen yok" dedi.

1986 yılından bu yana marangozluk yapan Mehmet Ali Kutlu da, çırak ve yeni elemanlar bulamadığı için eşinin kendisine yardım etmeye karar verdiğini ancak kısa sürede usta haline geldiğini söyledi. Gençlerin bu işlere çok hevesli olmadığını anlatan Kutlu, "Eleman sıkıntısından dolayı eşimle birlikte çalışıyorum, eşimle el ele verdik çalışıyoruz, gayet memnunum" diye konuştu.

Tuna İşleyen

