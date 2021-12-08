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Üç doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı etkili

Üç doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı etkili
Üç doz Pfizer/BioNTech aşısı Omicron'a karşı etkili

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 3'üncü dozunun Omicron mutasyonuna karşı etkili olduğu belirtildi.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşı geliştiren ABD'li Pfizer ve ortağı Alman BioNTech firmalarından yapılan açıklamada aşının Omicron mutasyonuna karşı yüksek etki gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, yapılan laboratuvar testlerine göre Pfizer/BioNTech aşısının 3'üncü dozunun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı belirtildi.

ABD'li ve Alman firma ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde 2022 Mart'a kadar Omicron mutasyonuna karşı yeni bir aşı üretebileceklerini duyurdu.

Güney Afrika'daki Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından dün yayınlanan raporda, 2 doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkisinin düşük olduğu, üçüncü dozun virüsü yenmeye yardımcı olabileceği ifade edilmişti.

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