Üç kuşak aynı mesleği yapıyor

Kırşehir'in bilinen en eski çarşısı olan Uzun Çarşı'da babasının açtığı dükkanda aktarcılık yapan Niyazi Gümüş, 3 kuşaktır devam ettirdikleri mesleğine sahip çıkmak için mücadele ediyor. Dedesinden kalan meslek ile geçimini sağlayan Gümüş, gelecek kuşaklara da mesleği bırakmak için uğraşıyor.

Gümüş, “Babam Mehmet Gümüş'ün resmine bakarak imrendim. Babamdan gördüğüm mesleğin inceliklerini öğrenerek babamın resminin yanına kendi resmimi de esnaf olarak koydum”dedi. Gelecek nesillere de baba mesleğini aktarmak isteyen Niyazi Gümüş, "Ben, babam Mehmet Gümüş'ten babam ise dedem Hacı Niyazi Gümüş'ten mesleği almış ve öğrenmiş aynı mesleği 1950 yılından bu yana icra ediyoruz. Okuldan sonra eve çantamı bırakarak hemen babamın yanına gelirdim.

Küçüklükten bu yana esnaflık arkadaşı ile yoğrulduk. İçimizde Ahiliğinde getirdiği bir aşk var. Babamın babasından aldığı mesleği bende evlendikten sonra nasipse benden sonraki kuşağa aktarmak istiyorum. Ben evladıma evladım da evladına devretsin isterim. Çocuğumda Ahilik geleneklerine göre yaşasın ve baba mesleğini öğrensin istiyorum diye konuştu.

Enderhan Öz