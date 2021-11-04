UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Lokomotiv Moskova: 0 (İlk yarı)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topu alan Halil'in cezayayı dışına verdiği topta Feghouli'nin direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte yapılan kafa vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Van Aanholt topu çizgiden çıkardı.
18. dakikada Morutan'ın pasında ceza sahası dışında topu alan Kerem'in plase vuruşunda top üstten auta çıktı.
31. dakikada sol taraftan açılan ortada ceza sahası içinde Lisakovich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.
35. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına attığı topta ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan van Aanholt'un vuruşunda top kaleci Guilherme'de kaldı.
43. dakikada Patrick van Aanholt'un pasında ceza sahası dışında topu alan Feghouli'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Nef
Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Yedekler: İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Borinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka, Rybchinskii, Lisakovich, Zhemaletdinov
Yedekler: Khudyakov, Andrey Savin, Murilo Paim, Silyanov, Petrov, Chyorny, Smolov, Kamano
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Gol: Sofiane Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)
Sarı kartlar: DeAndre Yedlin (Galatasaray), Nenakhov, Jedvaj (Lokomotiv Moskova)
Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer