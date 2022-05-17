UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde final heyecanı yarın yaşanacak. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda, Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers arasında oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada kupaya uzanan ekip belli olacak.

Frankfurt, finale namağlup geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda turnuvaya başlayan Eintracht Frankfurt, 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak grubu 12 puanla lider tamamladı. Son 16 Turu'nda İspanyol Real Betis ile karşılaşan Alman ekibi, deplasmanda 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında da 1-1 berabere kalarak tur atladı. Çeyrek finalde bir başka İspanyol Barcelona ile eşleşen Frankfurt, rakibini 1-1 ve 3-2'lik skorlarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Bu turda İngiliz West Ham ile kozlarını paylaşan Frankfurt, finale yükselmeyi başardı.

Avrupa Ligi'nin flaş takımı; Rangers

2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Malmö'ye elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Glasgow Rangers, play-off turunda Alashkert'i eleyerek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. A Grubu'nda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle grubunu Lyon'un ardından 2. bitiren İskoç ekibi, Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund'la karşılaştı. Almanya'dan 4-2'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-mavililer, rövanşta da 2-2 berabere kalarak tur biletini aldı. Son 16 Turu'nda Kızılyıldız'a karşı ilk mücadeleyi 3-0 kazanan Rangers, rövanşı 2-1 kaybetse de bir üst tura yükselmeyi başardı. Çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 kaybeden Rangers, ikinci karşılaşmada uzatmalar sonucu sahadan 3-1 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Bu turda Alman Leipzig ile eşleşen ve ilk maçı deplasmanda kaybeden İskoç ekibi, tur biletini 3-1'lik sonuçla yine sahasında almayı başardı.

2 takım da ikinci kez final heyecanı yaşayacak

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda 1979-1980 finalinde Borussia Mönchengladbach'ı geçerek kupaya uzanmıştı. İskoç ekibi Rangers ise 2007-2008'deki finalde Zenit'e 2-0 mağlup olarak sahadan boynu bükük ayrıldı. Yarın akşam oynanacak büyük finali Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

İsmail Yasin Akçın

