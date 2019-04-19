UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İngiliz ekibi Chelsea, ilk maçta 1-0 yendiği Çekya temsilci Slavia Prag'ı 4-3 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. Bir diğer İngiliz ekibi Arsenal ise sahasında 2-0 yendiği Napoli'yi rövanşta 1-0 yenerek tur sevinci yaşadı. İki İspanyol ekibinin mücadelesinde ise Valencia, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Villarreal'i 2-0'la geçerek yarı finale kaldı. Alman ekibi E. Frankfurt ise deplasmanda 4-2 mağlup olduğu maçın rövanşını 2-0 alarak üst tura çıktı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde Arsenal, Valencia ile, Chelsea ise E. Frankfurt ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçları 2 Mayıs'ta rövanş ise 9 Mayıs'ta oynanacak.