UEFA, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ne resmi katılım belgesi gönderdi

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; sarı-kırmızılıların 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021-2022 sezonu UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği belirtilerek, "Takımınız, 2021/22 sezonu grup aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021/22 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz. Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız. Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüz UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2021/22 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz" denildi.