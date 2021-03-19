UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlendi. Kura çekimini TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop yaptı. Geçen senenin şampiyonu Liverpool, Real Madrid ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. Yarı final maçları ise 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Çeyrek Final eşleşmeleri
Manchester City - Borussia Dortmund
Porto - Chelsea
Bayern Münih - PSG
Real Madrid - Liverpool
Yarı Final eşleşmeleri
Bayern/PSG - Man City/Dortmund
Real Madrid/Liverpool - Porto/Chelsea