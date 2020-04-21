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UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi

UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi

UEFA, 55 üye ülkenin federasyonlarıyla gerçekleştirdiği video konferans toplantıda, lig ve kupa maçlarının tamamlanmasını talep etti ve belirlediği takvimi federasyonlara iletti. UEFA, alınan kararları perşembe günü gerçekleşecek olan toplantıdan ardından açıklayacak.

UEFA'nın bugün 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı video konferans toplantı tamamlandı. Avrupa futbolunun patronu, üye ülkelerden liglerin ve kupa maçlarının tamamlanmasını istedi. Mart ayı ortasında oluşturulan 2 çalışma grubu tarafından incelenen seçenekler, üye federasyonlara iletilirken, hem milli maçları hem de kulüp maçlarını kapsayan çeşitli takvim seçenekleri sunuldu. Bunun yanı sıra UEFA'nın üye federasyonlara yapılacak ödemeleri yerine getirme taahhüdünün yinelenmesi de toplantıda görüşülen bir diğer konu oldu. UEFA, perşembe günü gerçekleştireceği toplantının ardından alınacak olan kararları açıklayacak.

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