Ugandalı üniversite öğrencisi denizde boğuldu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Plajı'nda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Jarimu Menya, serinlemek için denize girdi.

Denizin dalgalı da olması nedeniyle Menya, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sudaki hareketlenmeyi gören vatandaş ve cankurtaranlar yardıma koştu.

Denizden çıkartılan Menya'nın durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Menya, kurtarılamadı.

Uganda uyruklu öğrenci Menya'nın cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan sahildeki cenaze ve polis ekiplerinin çalışmasına rağmen, bazı tatilcilerin yüzmeye devam ettiği görüldü.

İsa Akar - Akif Yılmaz

