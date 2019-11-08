Uğurlu öğrenciler Cumhuriyet Balosu ile Atatürk'ü andı

4 Kasım Pazartesi günü, Bornova Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlikte piyano dinletileri, “Atatürk” temalı resim sergisi, kokteyl ve Cumhuriyet Dönemi Baloları Sunumu düzenlendi. 90 Uğurlu öğrenciden oluşan Vals ekibinin gösterisi ile süren etkinlikte, profesyonel makyaj teknikleri ile Mustafa Kemal Atatürk canlandırılarak vals gösterisi ve zeybek gösterileri de sergilendi.



Uğur Okulları Bornova Kampüsü Müdürü Sunal Gürel Karapostal ilki geçen yıl düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nun geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini dile getirdi. Sunal Gürel Karapostal; “1925 senesinde ilk defa İzmir'de düzenlenen ve modernizmin, sosyal ilişkilerin düzenlenmesinin önemli bir çıkış noktası kabul edilen Cumhuriyet resepsiyonunun, kokteyliyle ve balosuyla, bir modelini kurguluyoruz. Hocamız Sn. Semih Özbilgi, yaklaşık 3 saat süren profesyonel bir makyajla ve kostümle M.Kemal Atatürk görünümünde sahneye çıktı; hatta programın kurgusu bu sürpriz üzerine yazıldı” dedi. Ayrıca Karapostal “500'ü aşkın misafirimizin biletlerinden elde edilen gelirle de TEMA Vakfı aracılığıyla, Ağustos ayında meydana gelmiş olan İzmir yangınının yaralarını sarmayı amaçlıyoruz. Yani bu akşam, İzmir'in dağlarında gerçekten çiçekler açtı” şeklinde konuştu.

Gösteride yer alan Bornova Kampüsü öğrencileri Yağmur Filiz ve Aziz Eren Ağlar ise “Bu ülkenin yenilmez kahramanlarının bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak bizim en önemli vazifemizdir. O dönemin ruhunu yaşadığımız bu balonun çalışmalarında bile bizler kendimizi hem çok mutlu, hem çok gururlu hissettik” dedi.



