Uğurlu öğrenciler dünya sorunlarına çözüm aradı

Temel olarak Birleşmiş Milletler'in farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı ve genelde konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinlik olan MUN (Model United Nations/ Model Birleşmiş Milletler), Uğurlu öğrencilerle 15-17 Mart tarihlerinde Çeşme Altın Yunus Otel'de gerçekleşti. Öğrenciler 3 günlük programda çocuk hakları, savaş bölgelerindeki çocukların eğitim ve sağlık açısından desteklenmesi, sporda yozlaşma, daha iyi eğitime erişim ve Afrika'da kadın haklarının geliştirilmesi gibi konuları ele alarak, fikirlerini tartıştı. İngilizce olarak gerçekleşen konferansın organizasyonu, komitelerin oluşturulması, komitenin ana hatlarını oluşturan çalışma dokümanlarının hazırlanması gibi görevler de Uğurlu öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Açılış seremonisinde konuşma yapan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, öğrencilerin liderlik yeteneklerini, topluluk önünde konuşma ve İngilizce becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan konferansa verilen öneme değinerek şu şekilde konuştu: “Bizler, yetişkinler ve eğitimciler olarak, bu çok önemli uluslararası fikir paylaşım platformunu ve tartışma kültürünü daha iyi bir dünya için öğrencilerimize aktarma yükümlülüğüne sahibiz. Öğrencilerin, sorumluluk sahibi, küresel vatandaşlar olabilmeleri ve yaşam becerilerini geliştirmeleri eğitim ve eğitim süreçlerine entegre edilen bu çalışmalar da aynı derecede önemlidir. Sağlıklı bir toplum ve dünya, hayal gücüne açılan kapıların kilidinin açıldığı ve ortak çözümlerin müzakere edildiği bir dünyadır.”

Uğur Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Hüseyin Ala ise “Yeni nesilden beklentimiz dünyayı daha aydınlık bir yer yapmak için bir kıvılcım oluşturmaları. Yetişkinler ve eğitimciler olarak bizlerin yapması gereken ise sizlerin oluşturduğu kıvılcıma üflemek ve daha da büyük bir ışık oluşturmaya yardım etmek olmalıdır. Kurum olarak öğrencilerimizin özerk kararlar almalarını, seslerini duyurmalarını, girişimciliklerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz” dedi.