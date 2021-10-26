Ukrayna bir günde koronadan vefat eden 734 kişi ile rekor kırdı

Ukrayna, korona virüs ile mücadele etmeye devam ediyor. Bugün açıklanan korona virüs vefat sayısıyla bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 734 olarak açıklanırken bu sayı korona virüs salgınının başından beri kaydedilen en yüksek günlük vefat sayısı oldu. Hastaneye yatış oranı da geçen haftaya göre yüzde elli arttı.

Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Ukrayna'da aşılama oranı oldukça düşük. 41 milyon nüfusa sahip ülkede, yaklaşık olarak 7 milyon kişinin aşı olduğu biliniyor. Sağlık Bakanı Viktor Lyashko, korona virüs nedeniyle hastaneye başvuran kişilerin yüzde 94'ünün aşı olmadığını açıklarken, hastanede yatan kişilerin üçte ikisinin ise oksijen desteği aldığını duyurdu. Lysashko ayrıca, "Hastaneye yatış şu anda aşırı boyutlara varmış durumda, herkesi aşı olmaya çağırıyorum bu kötü durumu ancak böyle durdurabiliriz" dedi.

Ukrayna'da son paylaşılan korona virüs verilerine göre, ülkede toplam 2 milyon 800 bin vaka bulunurken, 64 bin 936 kişi de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaz aylarında korona virüs vaka sayılarında düşüş yaşayan Ukrayna'da, vaka sayıları geçen haftalarda 16 bin - 20 bin arasında seyrederken, dün açıklanan vaka sayısı ise 19 bin 120 oldu.

Hükümet sık sık aşı uyarısında bulunurken aşı olmayan vatandaşlar restoran, spor salonu ve diğer halka açık alanlarda kısıtlamalarla karşılaşıyor. Bazı sektörlerde çalışanlara aşı şartı da getiren Ukrayna, öğretmenlerin aşı olmasını zorunlu hale getirdi.