Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Savaşı silahla değil diplomasiyle çözeceğiz'

Tiyatro, resim, sinema ve spor gibi sanat dallarının temsilcileriyle buluşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki süren çatışmalara değinerek, “En önemlisi de hepimizin ortak büyük bir hedefi var ve o da savaşı silahla değil diplomasi yoluyla yenmek. Bu konuda bütün sanat dallarına görevler düşüyor. Halk siyasetçilerden çok sanatçılara inanıyor ve güveniyor. Biz Ukrayna‘da yaşıyoruz. Topraklarımızı, insanlarımızı geri almak için her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında birlik olmaya vurgu yapan Zelenskiy, "Bizim için tek bir takım olmamız çok önemli. Eğer aynı gemide geri değilde ileri doğru yüzdüğümüzü anlarsak, birçok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Dil, ırk din ayrımı olmadan beraber yaşamak"

Kültür ve sanat dallarındaki problemlere ilişkin de açıklama yapan Zelenskiy, “Tiyatro'da, sporda, bilimde bazı problemlerimiz var. Yardım etmek istiyoruz ve yardımcı olacağız. Sizler gündeme getirin bizler çözelim. Ukrayna'da çok farklı milletler bir arada yaşıyor. Hedeflerimizden birisi de dil, ırk din ayrımı olmadan beraber yaşamak. Bunları sizler olmadan yapamayız. Ukrayna'nın demokratik özgür bir ülke olduğunu şarkılarda, tiyatroda, sinemada ve sporda yani her yerde hissettirmemiz lazım” diye konuştu.

Bekir Keskin