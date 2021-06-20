Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Tüm Ukraynalı turistleri Antalya'ya gelmeye davet ediyorum'

Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'na katılmak üzere kente gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya Müzesi'ni ziyaret ederek, Ukraynaca sesli rehberinin açılışı yaptı. Müze Müdürü Mustafa Demirel tarafından karşılanan Bakan Kuleba, müze hakkında sık sık bilgi aldı. Açılışın ardından müzeyi gezen Kuleba'nın eserlere büyük ilgi gösterdiği görüldü. Kuleba, bazı eserlerin yanında durarak, Ukraynaca sesli rehber üzerinden eserler hakkında bilgi aldı.

“Antalya'da en fazla turistin Ukrayna'dan olduğunu öğrendim”

Açılışın ardından kısa bir açıklama yapan Bakan Kuleba, “Büyük bir memnuniyetle Antalya Müzesi'nde Ukraynaca sesli rehberini dinlemiş oldum. Dün ise aynı şekilde çok büyük bir memnuniyetle Antalya'da en fazla turistin Ukrayna'dan olduğunu öğrendim.

Söz konusu sesli rehberler sayesinde Ukraynalı turistler hem buradaki güzel denizin keyfini sürecekler hem de Türkiye'nin sahip olmuş olduğu çok kadim tarihi yakından keşfetme ve öğrenme fırsatını yakalayacaklar. Ukrayna sesli rehberin olmasına müsaade eden Antalya Müzesi genel müdürüne teşekkür ederim” dedi.

"Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz"

Tüm Ukraynalı turistleri Antalya'ya gelmeye davet eden Bakan Kuleba, “Buraya gelirken hem denizin keyfini sürmeye, aynı zamanda buranın kültürünü öğrenmek için müzeye geldiklerinde mutlaka bir Ukraynaca sesli rehberi rica etmelerini istiyorum.

Ne kadar çok Ukraynalı turist aşı olursa, ne kadar çok giriş kuralları kısıtlanmazsa o kadar çok Ukraynalı turist buraya gelecek. Bence yazın sonuna kadar Ukraynalı turist sayısında sadece yukarı giden bir dinamiğe şahitlik edeceğiz. Tek üzüldüğüm nokta o turistlerin arasında olamamamdır, çünkü yaz boyunca çalışacağım” diye konuştu.

Ertuğrul Gün