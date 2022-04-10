İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu

Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu
Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu

Ukrayna’nın Donbass Bölgesi’nde Rus askerlerine ait mühimmat deposu Ukrayna ordusu tarafından topçu atışlarıyla vuruldu.

Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu - Tıkla İzle

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 46. güne girildi. Ukrayna'daki birçok bölgeyi hedef alan Rusya'ya ait mühimmat deposu Ukrayna ordusu tarafından vuruldu. Donbass bölgesinde bulunan ve havaya uçurulan mühimmat deposunun görüntülerini paylaşarak açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Rus işgalciler sivil yerleşim alanlarını vurarak insanları öldürmek için mühimmat depoladı. Doğu Operasyon Taktik Grubu bunu gördü ve büyük kalibreli topçu atışlarıyla vurdu. Düşmanlara ölüm yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin
 

İLGİLİ HABER
Rus ordusu, Andriivka köyünü çocuk ve kadın var yazılarına rağmen bombaladı Rus ordusu, Andriivka köyünü ‘çocuk ve kadın var’ yazılarına rağmen bombaladı
İLGİLİ HABER
Borodyankada müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldı Borodyanka’da müzisyen yıkılan binaların önünde bandura çaldı
İLGİLİ HABER
Rusya, Harkovu vurdu Rusya, Harkov'u vurdu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.