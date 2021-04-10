Ukrayna Savunma Bakanlığı: 'Rusya, Ukrayna ve Batı'yı korkutmak için sınırlarımıza asker yığıyor'



Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki gerilim sürerken, iki ülkeden de duruma ilişkin sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Ukrayna yönetiminin, ülkenin doğusunda devam eden çatışmaların çözümünü barışçıl yollarda aradığını bir kez daha vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'yı ve tüm Batılı ülkeleri korkutmak amacıyla Ukrayna sınırına asker yığdığını söyledi.

Taran açıklamasında, “Rusça konuşanların haklarının ihlali, Rusya için Ukrayna'ya yönelik agresifliği arttırma yolunda geçerli bir neden. Ukrayna ile Batı'yı korkutmak ve diplomatik görüşmelerde Ukrayna'yı etki altına almak için Rusya, sınırlarımızda askeri varlığını arttırıyor. Ukrayna ordusunun saldırı hazırlığında olduğu şeklinde bilinçli olarak yayılan yalan haberler ile Ukrayna karşıtı propaganda yapılıyor" dedi.

"Rusya'nın amacı bizi Avrupa yolundan geri döndürmek”

Taran bugün daha erken saatlerde yaptığı açıklamada da benzer ifadeler kullanmış, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırı yakınında ve geçici olarak işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti topraklarında artan askeri varlığının gerçek amacının Ukrayna'ya müzakere sürecinde tavizler verdirtmek ve Ukrayna üzerindeki baskıyı artırmak olduğunu söylemişti. Taran ayrıca, "Rusya'nın amacı bizi Avrupa yolundan geri döndürmek ve Ukrayna'yı kendi kontrolü altına alabilmek" sözlerini kaydetmişti.

Bekir Keskin

