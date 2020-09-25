Ukrayna'da askeri nakliye uçağı düştü: 20 ölü

Ukrayna'nın kuzeybatısında yer alan Harkov bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait AN-26 tipi askeri nakliye uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 23 kişiden 20'si hayatını kaybetti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kuzeybatısında bulunan Harkov Bölgesi'nde Hava Kuvvetleri Harkov Üniversitesi öğrencilerini taşıyan AN-26 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, uçakta toplam 23 kişinin bulunduğu bunlardan 5'inin uçağın mürettebatı olduğu ve uçağın iniş sırasında düştüğü aktarıldı. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, 3 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu bildirildi.

Erhan Altıparmak

