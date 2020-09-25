İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna'da askeri nakliye uçağı düştü: 20 ölü

Ukrayna'da askeri nakliye uçağı düştü: 20 ölü
Ukrayna'da askeri nakliye uçağı düştü: 20 ölü

Ukrayna’da Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 23 kişiden 20’si hayatını kaybetti.

Ukrayna'da askeri nakliye uçağı düştü: 20 ölü - Tıkla İzle

Ukrayna'nın kuzeybatısında yer alan Harkov bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait AN-26 tipi askeri nakliye uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 23 kişiden 20'si hayatını kaybetti. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kuzeybatısında bulunan Harkov Bölgesi'nde Hava Kuvvetleri Harkov Üniversitesi öğrencilerini taşıyan AN-26 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, uçakta toplam 23 kişinin bulunduğu bunlardan 5'inin uçağın mürettebatı olduğu ve uçağın iniş sırasında düştüğü aktarıldı. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, 3 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu bildirildi.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.