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Ukrayna'da Ocak ayında AIDS'ten 176 kişi öldü

Ukrayna'da Ocak ayında AIDS'ten 176 kişi öldü
Ukrayna'da Ocak ayında AIDS'ten 176 kişi öldü

Ukrayna’da Ocak ayında AIDS yüzünden ölenlerin sayısının 176 olduğu açıklandı.

Ukrayna Genel Sağlık Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna'da Ocak ayında 176 kişi AIDS yüzünden hayatını kaybetti. HIV virüsü kapanların sayısı ise sadece ocak ayında bin 268 kişi. Bu HIV virüsü taşıyanların 322'sine de AIDS teşhisi kondu. HIV virüsü dünyada ilk ortaya çıktığından beri hastalık kapan kişi sayısı 75 milyon ve ölen kişi sayısı ise 32 milyon civarındadır” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan 2019'un Kasım ayında yapılan açıklamalarda, Ukrayna genelinde AIDS yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 228 olduğu duyurulmuştu. Ukrayna, AIDS tehlikesi bakımından Avrupa'da ilk üçte yer alıyor.

Bekir Keskin

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