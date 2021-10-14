Ukrayna'daki Bayraktar fabrikasının temeli önümüzdeki ay atılabilir

Ukrayna'nın Baykar Makine tarafından Türkiye'de üretilen İnsansız Hava Araçlarına (İHA) yönelik ilgisi sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan 2 ülkenin İHA'lar konusunda ortaklıklarını genişletmesine ilişkin açıklama geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Bayraktar'ın motorlarının üretilmesi için Baykar Makina'nın ülkede kurmayı planladığı fabrikasının temellerinin önümüzdeki ay atılabileceğini söyledi.

Taran ayrıca, “Baykar Makina'nın ülkemizde fabrika açması planlanıyor. Uçuş eğitimi, tamir ve onarım gibi imkanlar da olacak. Fabrikanın kurulacağı alana ilişkin bürokratik görüşmeler devam ediyor. Toprağımızı satmıyoruz, toprak bize ait olacak ancak tüm yatırımı Baykar Makina üstlenecek. Önümüzdeki ay temel atmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'yı ziyaret etmişti. Daha sonra yapılan basın açıklamasında, Baykar Makine tarafından kurulacak fabrika için arazi tahsis işlemlerinin bittiği müjdelenmişti.

Bekir Keskin



