Ukrayna'dan Çin'deki vatandaşları için tahliye operasyonu

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 45 Ukrayna vatandaşı ve 27 yabancı ülke vatandaşı ile tahliye operasyonunda görev alan özel personelle beraber 100'e yakın kişinin başkent Kiev yakınlarındaki Borispol Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı bildirildi.

Yakıt ikmali için iniş yapan uçak, öğleden sonra tekrar kalkış yaparak Kharkiv şehrine gelecek. Tahliye edilen vatandaşlar, Kharkiv'den Poltova bölgesindeki özel karantina merkezi olan Noviye Sanjari'ye 7 otobüsle taşınacak ve burada 14 gün karantina altında tutulacak.

Uçaktaki yabancılardan bazılarının Arjantin vatandaşı olduğu netlik kazanırken, yetkili makamlar tarafından diğer yabancıların uyruklarına dair henüz kesin bir bilgi verilmedi.

Bekir Keskin