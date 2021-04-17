Ukraynalı konsolosun gözaltına alındığı görüntüler yayınlandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un "Rusya'ya ait gizli bilgileri toplamak" suçlaması ile gözaltına alındığını belirtmişti. Ukraynalı konsolosun gözaltına alınmasının ardından Ukrayna ile Rusya arasında başlayan hareketlilik devam ediyor. FSB, Ukraynalı konsolos Sosonyuk'un gözaltına alındığı anların görüntülerini yayınlayarak, Sosonyuk'a “suçüstü yapıldığını” ifade etti. FSB tarafından yayınlanan görüntülerde, dün akşam St. Petersburg'taki bir restoranda Sosonyuk ile Rus vatandaşı olduğu açıklanan bir kadın görüşme gerçekleştirirken, Rus istihbarat elemanlarının masaya yaklaştığı ve konsolosun boğazından tutarak gözaltına aldığı görülüyor. Masanın üstünde bir adet hard disk olduğu da görülürken FSB, söz konusu görüşmede güvenlik güçleri ile FSB'nin veri tabanında bulunan gizli bilgilerin tesliminin yapıldığını ve konsolosa suçüstü yaptıklarını savundu. Masadaki hard disk, istihbarat elemanlarınca parmak izlerinin karışmaması için özel bir eldivenle alınarak bir poşete konuldu. Ardından gözaltı merkezine götürülen Ukraynalı konsolosa suçlamaların yöneltildiği anlar da kayıt altına alındı.

Rusya, Ukraynalı konsolosu serbest bıraktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Sosonyuk'un sınır dışı edildiğini duyurmasının ardından Ukrayna da Sosonyuk'un ülkeye döneceğini belirterek, Rusya'ya aynı şekilde karşılık verileceğini açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin yaptığı açıklamada, "Mevcut uygulamaya uygun olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde Ukrayna tarafı Rus diplomatlara yönelik misilleme hazırlığında" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleg Nikolenko da Rusya'nın hamlesini "provokasyon" olarak nitelendirmişti.

Erhan Altıparmak

