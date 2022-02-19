Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsünü yürüyerek geçti

1915 Çanakkale Köprüsünü yürüyerek geçtiklerini ifade eden Karaismailoğlu, “Bizler Çanakkale'ye her geldiğimizde aynı zamanda hilali yere düşürmemek için Çanakkale'yi destan şehir haline getiren aslanlarımızın, aziz şehitlerimizin manevi huzuruna da çıkıyoruz. Onlar, savaşta gösterdikleri müthiş kahramanlıkları ile tüm dünyaya, Türkiye'nin düşmanlarına bir şey öğretti; “Çanakkale'nin Geçilemediğini” Çünkü Çanakkale düşman için hiçbir zaman geçilemeyecektir. Ancak, söz konusu dostluk, kardeşlik, üretim, ticaret, turizm, istihdam olunca, sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale Boğazı'nın bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak.

Değerli Arkadaşlar, Az önce hep birlikte Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprümüz üzerinde yürüdük. Kesintisiz bir şekilde Asya'dan Avrupa'ya geçerek tarihi anlara tanıklık ettik” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ulaşım yatırımlarının başarıyla tamamlandığını ifade eden Karaismailoğlu, “Marmaray gibi, İstanbul Havalimanı gibi, Avrasya Tüneli gibi, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ulaşım projelerinden birini daha başarıyla tamamlıyoruz ve tarihe not düşüyoruz. Bir hafta sonra 26 Şubat 2022 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile köprümüzü aziz milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız.

Yatırım bedeli 2 Milyar 545 Milyon Euro tutarındaki Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkalelileri ve tüm milletimizi şanlı tarihine ve 21. Yüzyıl'a yaraşır bir eser ile buluşturuyoruz” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Bakan Adil Karaismailoğlu, “Bildiğiniz üzere 1915 Çanakkale Köprüsü, 89 kilometresi otoyol ve 12 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'na dahildir. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje, orta ve yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprümüz, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir” dedi.

1915 Çanakkale Köprüsünün semboller köprüsü olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir.

Kulelerin kırmızı beyaz rengi ise Al Bayrağımızı temsil etmektedir. 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürü ile birlikte 334 metreye ulaşan kule yüksekliği ile köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır.

Yine iki çelik kule arasındaki Köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahiptir. Tamamlanınca, dünyada 2.000 metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecektir" dedi.

Köprünün enleri hakkında bilgi vere Karaismailoğlu, “Bunların yanı sıra köprümüzün enleri arasında sayılacak birkaç ilginç bilgi daha paylaşmak istiyorum. Köprümüzün ana kablosunda kullanılan 162 bin kilometrelik toplam tel uzunluğu ile Dünyanın çevresi 4 kez dönülebilmektedir. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğündedir. Köprüde kullanılan 227 bin m'lük Beton ile 100 m'lik 5 bin 900 adet daire, yani 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabilir. Köprüde kullanılan 177 bin ton Çelik ile 177 bin adet binek otomobil üretilebilmektedir. Ayrıca, köprü kulelerinin üst bağ kirişinin yerleştirilmesi esnasında 155 ton ağırlık ve 318 metre yükseklik parametreleri baz alındığında dünyada yapılan en büyük ağır kaldırma operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yani, 1915 Çanakkale Köprümüz “en”lerin projesidir. Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından biri olacaktır.”dedi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu “Proje kapsamında; 1 adet Asma Köprü, 2 adet Yaklaşım Viyadüğü, 2 adet Betonarme Viyadük, 6 adet Hidrolik Köprüsü, 6 adet Alt Geçit Köprüsü, 43 adet Üst Geçit, 40 adet Alt Geçit ve 236 adet Menfez inşa ettik.

12 adet Kavşak, 4 adet Otoyol Hizmet Tesisi, 5 adet Ücret Toplama İstasyonu ve biri Ana Kontrol Merkezi ve Bakım İşletme Merkezi olmak üzere 2 adet Bakım İşletme Merkezi'nde de çalışmaları bitirdik. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 adet fidan diktik. Ayrıca, trafik güvenliği çalışmaları kapsamında; 2 bin 557 adet aydınlatma direği, 6 bin 360 m2 Düşey Levha Montajı, 167 bin m2 yatay işaretleme, 411 km. otokorkuluk, 196 km. tel çit ve 17,5 km. uzunluğunda yaya otokorkuluk montajı gerçekleştirdik. Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında da;225 bin 250 metre uzunluğunda Fiber Optik İletişim Altyapısı tesis ettik” dedi.

Üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından ulaşım olmazsa olmaz bir etken olduğunun altını çizen Karaismailoğlu “Bakanlığımız uhdesinde 2003-2020 yılları arasında gerçekleştirile karayolları yatırımlarının ülkemizin Gâyri Safi Millî Hasılası'na katkısı toplamda 109 milyar 250 milyon lirayı aşmıştır. Yıllık 6 milyar 69 milyon liranın üzerinde olan bu katkının yanı sıra, üretime toplam katkısı 237 milyar 539 milyon lirayı geçmiştir. Bu da üretimde yıllık 13 milyar 197 milyon lirayı aşan bir katkı anlamına gelmektedir. O nedenledir ki karayolları yatırımları, akarsular gibidir. Gittiği her yere, ulaştığı her coğrafyaya iş, aş, refah getirir. Tıpkı Yeni Türkiye'nin yeni projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Çanakkale'ye ve bölgeye getireceği yeni yatırım ve istihdam fırsatları gibi. Projemiz henüz açılmadan, bölgenin yeni Organize Sanayi Bölgelerine ihtiyacı ciddi anlamda artırmıştır” dedi.

1915 Çanakkale Köprüsünün ulusal ve uluslararası turizmin gelişmesine de büyük katkı sağlayacağını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu “Proje; Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na, Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşmaktadır” dedi.

Projenin nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkân sunacaktır. Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşim de olumlu etkilenecektir.

Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun, Gebze-İzmir Otoyolu'na Balıkesir civarında bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacaktır.

Yine köprünün varlığı lojistik açıdan sağlayacağı fayda ile bölgenin, Türkiye ticareti ve üretimi için de bir cazibe merkezine dönüşmesini sağlayacak, böylece iş turizmini de geliştirecektir. Özellikle Edirne ile, Kapıkule ve bu bölgelerden gelen araç trafiği, Osmangazi Köprüsü aracılığı ile Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne dağılmaktadır. Bu projeyle birlikte söz konusu olan araç trafiğinin Çanakkale'den de geçmesiyle bölgenin cazibesi artacaktır" dedi.

Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesi ile mevcut bölünmüş güzergâhı devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 km kısaltacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Aynı zamanda feribot ile karşıya geçişlerde yaşanan zaman kayıpları dikkate alındığında Çanakkale Boğazı'ndan daha hızlı bir geçiş sağlanarak seyahat süresi oldukça kısalacaktır. Feribotla 60 dakikada geçilen, ancak saatler sürebilen bekleme süreleriyle kimi zaman hava durumuna göre kapanan geçişler nedeni ile saatleri bulan Çanakkale Boğazı'ndan geçiş, sadece 6 dakikaya İnecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye'nin batısında otoyol entegrasyonu tamamlanacaktır. Marmara'yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek, Avrupa ile Türkiye'nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı olacak ve bu bölgelerde gelişmeyi hızlandıracaktır. 2003 yılından bugüne, ecdadımızın bize bıraktığı mirası ileriye taşıyan, Bu mirasa güçlü bir saygıyı temsil eden, Türkiye'yi dünyaya bağlayan projeleri bir bir hayata geçiren AK Parti hükümetlerinin yeni bir eseri olan projemiz, Yeni Türkiye'den tarihi bir mesajdır. 1915 Çanakkale Köprüsü; Dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için azimle çalışan yeni Türkiye'nin, bu yolda son dönemeçte olduğunun. Göstergesidir. 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nden bugüne Türkiye'nin aldığı mesafeyi, tüm dünyaya gösterecek bir nişanedir” dedi.

Pandemiye rağmen büyüyen ve ihracatta cumhuriyet rekoru kıran, yarını değil 2053 vizyonu ile tam bağımsız Türkiye'nin bir mührü olduğunu bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü sadece bir köprü olmanın ötesinde aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide olacak. Çanakkale Boğazı'nın yakut bir gerdanlık gibi taşıyacağı Köprü'müz, şehit atalarına saygılı, millî bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden Yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak.

Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan; güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır.

Bu çerçevede, gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmekteyiz.

Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu açılışa tüm vatandaşları davet ederken, “Türkiye cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale otoyolu açılışına şahitlik etmek üzere 26 Şubat Cumartesi günü aynı yerde buluşmak üzere bütün milletimizi Çanakkale ye davet ediyoruz” dedi.

Karaismailoğlu'na, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile protokol üyeleri eşlik etti.

Emrah Elmas - Utku Yaşar Cüce



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