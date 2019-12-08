Ülkesindeki karışıklıktan kaçan Muhammed mesleğini Türkiye'de yapıyor

Irak'ın Bağdat şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Muhammed Algburi, ülkedeki karışıklık ve baskılar nedeniyle bir yıl önce Türkiye'ye geldi. Karabük'e yerleşen Algburi, Türkiye'de dünya evine girerken uzun bir süre çeşitli işlerde çalıştı. Ahşap oyma zanaatkarı olan Algburi, en sonunda Safranbolu ilçesinde bulunan Karıt küçük sanayi sitesinde bir mobilya dükkanında işe başladı. Kendi mesleğini yapmanın mutluluğunu yaşayan Algburi, bir gün yine ülkesine dönmenin hayalini kuruyor.

Algburi, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de geldikten sonra birçok işte çalıştığını söyledi.

Kedi mesleğini yapmak istediğini, kısa süre önce de bu işi bulduğunu ifade eden Algburi, "Türkiye güvenli ülke olduğu için ben ve ailem buraya geldik. Patlamalar ve partilerin yaptığı korku ve sıkıntılarından kurtulmak için buraya gelip yerleştik. Şimdi burada çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun işler, durum iyi ve rahat. Allah'tan dileğimiz Irak'taki güven geri gelir, bizde ülkemize döneriz" diye konuştu.

İşyeri sahibi Marangoz ustası Serkan Sevingen de Muhammed Algburi ile bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığını ve işe aldığını belirtti.

Algburi'nin el oymacılığında usta olduğunu aktaran Sevigen, şunları kaydetti:

"Hem o para kazansın biz de bu işi yapacak eleman kazanalım diye işe aldık. Genelde ahşap işi yaptığımız için oyma işleri geliyordu. Bize en yakın Kastamonu vardı, oradan tedarik ediyorduk. Bu arkadaşımız burada olduğu sürece bunları da burada yapma şansımız olacak. Müşteri ne isterse çizim getiriyor, onları da Muhammed'e yaptırıyoruz. Genelde ceviz ağacı kullanıyoruz. Ceviz ağacı çok güzel bir ağaç ama değerini bilmiyoruz, oyma işinde kullanınca ağacın değeri ortaya çıkıyor. Artık malzemelerle de uğraşıyoruz. Arkadaşımız iyi memnunuz, zanaatkar zaten. Bir sene olmuş Türkiye'ye geleli, yeni evlenmiş. Onunda işe ihtiyacı var bizim de zanaatkara ihtiyacımız vardı, ağabey kardeş geçiniyoruz."

Eleman bulmakta zorlandıklarını da vurgulayan Sevigen, "Yetişen yok, arkadan gelen yok. Bizim marangozluk sanatı da ölecek böyle giderse" dedi.

Ersin Turan - Yasin Erdem

