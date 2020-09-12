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Uludağ Üniversitesi'ne 'hibrit' eğitim aracı

Uludağ Üniversitesi'ne 'hibrit' eğitim aracı
Uludağ Üniversitesi'ne 'hibrit' eğitim aracı

Bursa Uludağ Üniversitesi, bataryalı otomobil teknolojisini eğitim ve öğretim sürecinde kullanmak için hibrit araç alıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye'de yerli ve millî bataryalı otomobilin üretilecek olmasını dikkate alarak, akademik hamle yaptı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, Elektrik ve Enerji Bölümü'nde, Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı da yürütülen projelere destek olması için hibrit araç ele alınacak. Otomotiv merkezi Bursa'da, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin daha öncesiyle başlattığı Otomotiv Teknoloji Programı da, akademik hamlenin ilk adımı olmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk yerli ve millî otomobilin Gemlik'te üretileceğine açıklamasıyla Bursa Uudağ Üniversitesi de çalışmalarını hızlandırdı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, akademisyelerin eğitimi ve öğrencilerin deneyimi içi hibrit otomobil satın alınacak. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 24 Eylül'de düzenleyeceği ihaleyle en az 2013 model olmak üzere, hibrit yani karma yakıt kullanılan aracı eğitime kazandıracak. Alınacak aracın motorunun 55 kW özelliğinde olması planlanırken, sadece Uludağ Üniversitesi'nin eğitim ortamında kullanılacak.

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