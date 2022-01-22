Uludağ yolunda kayan araç takla attı: 3 kişi yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında İnkaya Mahallesi Uludağ yolu 8. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anas El-Gomati idaresindeki 34 EVE 312 plakalı otomobil sürücüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyreden A. T. idaresindeki 35 AYB 99 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki dere yatağına düştü. Kazada 34 EVE 312 plakalı otomobildeki sürücüyle araçta bulunan Sabeg Raqıba ve Saleh Sadı Sadı yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla Çekirge Devlet hastanesine kaldırdı. 35 AYB 99 plakalı otomobil sürücüsü A. T. ise yaşadığı şoku bir süre atlatamadı.

Kaza esnasında otomobiline zincir taktırmak için yol kenarında bekleyen Yasin Misser, "Araç yol ayrımında frene basmış. Kar lastikleri yokmuş. Kaydı ve duramadı. Daha sonra diğer araca çarptı. Kontrolden çıkarak takla attı. Araçta 4 yaralı vardı. Birinin ağır olduğunu öğrendik" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Ali Kamur

