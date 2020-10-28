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Uludağ'an eteğindeki kaçak yapılar yıkıldı

Uludağ'an eteğindeki kaçak yapılar yıkıldı
Uludağ'an eteğindeki kaçak yapılar yıkıldı

Kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele ile dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, Soğukpınar Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen iki evi henüz inşaat halindeyken tespit ederek yıktı.

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan Soğukpınar Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen 2 evi inşaat aşamasında yıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapıların yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak 3 katlı olarak yapılan ve kaba inşaatı tamamlanmış olan binayı yıktı. Belediye ekipleri, daha sonra bölgedeki diğer kaçak binayı da iş makinesi ile yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Süleyman Aydın

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