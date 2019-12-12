Uludağ'da kayıp iki dağcıdan Mert Alparslan'ın eşi konuştu

TGRT Haber'e canlı yayında telefon bağlantısı ile konuk olan 31 yaşındaki kayıp dağcı Mert Alparslan'ın eşi Burcu Alparslan arama çalışmalarına hız kesmeden devam edilmesini istedi. 11 gün geçmesine rağmen umudunu halen yitirmediğini belirten genç kadın, ''Eşim en son kaybolduğu 1 Aralık günü sabah benimle saat sekizde iletişim kurdu. Kahvaltı yapıp yapmadıklarını sorduğumda, 'Efe'nin yanında çorba var onu içeceğiz' dedi. Zaten dağa çıkmadan bir akşam önce çantasını birlikte hazırladık. Çantasına kamp ocağı koyduk. Ayakkabıları ve montu oldukça sağlam malzemelerdi. Çantasında yedek polarıda vardı. Eşim ve Efe hazırlıksız değillerdi. Efe'nin yanındaki malzemeler eşim Mert Alparslan'ın malzemelerinden daha fazlaydı. Eşimin yanında bol sayıda sallama çaylar vardı. Çünkü dağa çıkmadan önce alışveriş yapacağız demişti. Yemek konusunda dağda, 'sucuk ekmek yapacağız' demişti'' dedi.

Eşi Mert Alparslan ve Efe Sarp'ın geride iz bırakarak ilerlediklerini ancak geçişleri yakalayamadıklarını dile getiren Burcu Alparslan, "Arama kurtarma çalışmalarında 11 gün geride kaldı ve Efe'ye ait bir mont ve her ikisine ait iki adet baton bulundu. Efe'ye ait olan mont muntazam şekilde bulundu. Yani bir hayvan saldırması sonucu üzerinden düşmemiş ve yırtılmamış. Tam aksine muntazam şekilde yere bırakılmış. Sonrasında batonlar birbirine yakın olarak bulundu demek ki, birer batonla yollarına devam etmişler'' dedi. Efe'nin babası da Efe'ye çok güveniyor. Biz açıkçası Uludağ'da en riskli şey olan sis anında kaybolduklarını düşünüyoruz. Ancak şuna inanarak söylüyorum, gerçekten güzel bir mücadele veriyorlar. Biz, sığınarak ilerlediklerini ve o geçişleri yakalayamadığımızı düşünüyoruz. Şuana kadar tek bir hayati eşyaları bulunmadı. Doğayı tanıyan iki mühendis kafasıyla hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Bana kalırsa da pes etmeyeceklerini söyleyebilirim. Başlarına kötü bir şey gelmediği sürece dayanacaklarını düşünüyorum'' dedi.

''Ben çok umutluyum ama bir tek endişem var ''

Geçen sürede insanların iyice umutsuzluğa kapılıp, ümitlerini kaybettiğini belirten Alparslan, “Ben çok umutluyum ama bir tek endişem var. Geçen süre insanlarda olumsuzluğa neden oluyor. Ümitlerini kaybetmelerine neden oluyor. Umutların azalmaması gerekiyor. Bu iki insanı bulmanın bir yolu olmalı. Yetkililer gerçekten çok büyük destek veriyor. Ancak onların daha fazla desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Umutların azalmaması aksine, bu iki insanı bulmanın bir yolu olmalı. Yetkili merciler ve arama kurtarma ekipleri, basın mensupları gerçekten çok büyük destek veriyor fakat onların daha çok desteğe ihtiyaçlarını olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.

Uludağ'daki kayıp amatör iki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının 11'inci gününde olumsuz hava şartları nedeniyle sadece karadan devam ettiği öğrenildi.

Fatih Çapkın - Hakan Gönül

