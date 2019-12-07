Uludağ'da mağara ve kuyulardaki kazım çalışmaları başladı

Uludağ kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları altıncı gününde de devam ediyor. Ekipler beş gündür yaptıkları çalışmalar sonucunda iki dağcıya ait ne bir iz nede emare bulunabildi. Bugün termal dedektörlerlede ikinci günde de aramaya çıkan ekipler bir iz bulamadı. İki kayıp dağcının 1 Aralık günü ailelerine biz buraya gidiyoruz diyerek attıkları fotoğrafta da gözüken keşiş tepesinin altındaki bu mağarada ekipler mağaranın kapısına biriken iki metrelik karı kazıdıktan sonra içeri girmeyi başardı. Ekiplerin mağara içerisindeki arama çalışmaları devam ediyor. O anlar ise kameralara yansıdı.

Hakan Gönül - Serkan Akkuş