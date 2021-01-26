Uludağ'daki O otelin 10 günlük faaliyeti durduruldu

Bursa Valiliği Uludağ'daki bir otelde sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı alkollü eğlence görüntüleri ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "İnceleme neticesinde bu görüntülerin K. isimli otele ait olduğu, ilgili otelin çalışma ruhsatının bulunmadığı, Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından çalışma ruhsatı bulunmaması nedeniyle kapatma işlemi kararı alındığı ancak ilgili şirketin idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı, kapatma işlemi ile ilgili yargı sürecinin beklenildiği, mevcut otel inşaatının son 2 katının kaçak olarak inşa edildiği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün bilgisi ve izni haricinde bir alt taşeron şirkete usulsüz bir şekilde kiralama işlemini yapıldığı, bu nedenle Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce izninin iptal edildiği, 15.01.2021 tarihinde yine aynı otelde yüksek ses müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinden işletmeye ve 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 76.380 lira idari para cezası uygulandığı, 25.01.2021 tarihinde sosyal medya çıkan görüntüler ile ilgili yapılan çalışma sonucunda çıkan görüntülerin bu otele ait olduğu yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı, yapılan teknik incelemede tespit yapılmasın diye delil karartma kamera görüntülerinin silinmesi girişiminin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bunun üzerine 26.01.2021 tarih ve 03 sayılı Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile adı geçen otelin 10 gün faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir. Ayrıca ilgili şirket ve tespit edilen kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.