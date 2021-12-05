Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 arkadaşı kurtarmak için operasyon başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da henüz kimliği öğrenilemeyen 3 kişi, sabah saatlerinde gezmek için Uludağ'a çıktı. Yürüyüş sırasında bir kişinin ayağı burkuldu. Ayağı burkulan kişinin yürüyemeyecek durumda olması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, interneti çekmediği için ekiplere konum atamayan 3 kişinin yerini telefon sinyalinden belirledi. Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, fırtına ve sis nedeniyle mahsur kaldıkları alana ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler, telefonlarının şarjları biten ancak sinyalinden aynı noktada durdukları tespit edilen kişileri bulmak için arama- kurtarma çalışmasına başladı.

Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü