Uluslararası breakdans yarışmasının finalini Türk B-Girl zorluyor

Geniş katılımlı teke tek breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede binlerce dansçının katılımıyla düzenleniyor. Bu sayede her yıl en yetenekli breakdansçılar, maharetlerini dünyaya tanıtma şansı elde ediyor. Kıyasıya yarış sonucunda finale kalan dansçılar, her yıl farklı bir kentte düzenlenen ‘Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanıyor. Bu yıl sadece online platformda düzenlenen yarışma Red Bull BC One E-Battle ismi ile dünyanın her noktasından B-Boy ve B-Girl'lere yeteneklerini gösterme imkanı sundu. Başvuruları 31 Ağustos tarihinde kapanan yarışmada Türk bir dansçı önemli bir başarı elde etti.

Türkiye'den katılan ve rakiplerini geride bırakarak öne çıkan B-Girl Jemrayy, dünya çapında 30'u aşkın ülkeden katılan yarışmacılar arasında yapılan elemelerde finale bir adım daha yaklaştı. Türkiye adına yarışan bir B-Girl ilk kez bu kadar ilerleyerek son 64 yarışmacı arasında mücadele verdi. Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve henüz kariyerinin başında olan genç breakdansçı, gelecek elemelerde birçok başarı elde ederek Türkiye'nin göğsünü kabartmaya hazırlanıyor.

Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşmişti. Gösterdiği performansla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin beğenisini toplayan B-Girl Jemrayy, Kasım 2019'da da Hindistan'da gerçekleşen dünya şampiyonası elemelerinde Türkiye'yi temsil etmişti.

Kazananlar Red Bull BC One 2021 Finali'nde boy gösterecek

Gelecek günlerde yapılacak elemelerin ardından sona kalan dansçılar arasında başarılı olan 1 B-Boy ve 1 B-Girl, ekim ayındaki elemelerde belirlenecek. Böylece 1 B-Boy ve 1 B-Girl, 2021 yılında gerçekleşecek Red Bull BC One Dünya Finali'nde yarışma hakkı elde edecek.