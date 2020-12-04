Uluslararası Gençlik Ödülü - Türkiye Programı gençleri 200 bin saat gönüllülük yapacaklar

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Akfen Holding'in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çatısı altında Türkiye'de 2001 yılından bu yana çeşitli okullarda uygulanan ve yaklaşık 20 bin gence ulaşan Uluslararası Gençlik Ödülü - Türkiye programı 2021 yılında 200 bin saatlik gönüllü hizmete ulaşmayı hedefliyor.

2021 yılında yaşları 14 ile 24 arasında değişen gençler “uzaktan” huzurevi ziyaretleri yapıp yaşlılar ile ilgilenirken, engelli gençlerle online platformlarda vakit geçiriyorlar, ekonomik yetersizlikleri olan çocuk ve gençlere online platformlar üzerinden İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri gibi derslerinde yardımcı oluyorlar.

Ödül programı kapsamında tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilen bu faaliyetler, herhangi bir denetleme ya da zorunluluk dışında gençlerin tamamen içlerinden gelerek kendilerine yaptıkları bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Gençlik Ödülü - Türkiye'nin Türkiye'deki gönüllülük faaliyetleri 2021 yılında 200 bin saatlik gönüllü hizmete ulaşması hedefleniyor.

“Uzaktan gönüllülük faaliyetlerini başlattık”

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, tüm dünyayı sarsan pandemi dolayısıyla, Uluslararası Gençlik Ödülü- Türkiye kapsamındaki gönüllülük faaliyetlerini, gençlerin “uzaktan” da gerçekleştirebilecekleri doğrultusunda güncelleme yapıldığını belirtti.

Sultan Yılmaz, “2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından Bakanlık olarak “Gönüllülük Yılı” ilan edildi. Önemli ölçüde farkındalığı arttıran bu uygulama sonrasında koronavirüs salgını devreye girdi ve istenilen sonuçları elde edemedik. Biz de Uluslararası Gençlik Ödülü - Türkiye kapsamında gönüllü faaliyetlerimizde yeniliğe giderek “uzaktan gönüllülük” uygulamasını başlattık. 2021 yılı sonuna kadar 200 bin saatin üzerine çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Maddi durumu olmayana online ders veriyorlar

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Uluslararası Gençlik Ödülü - Türkiye kapsamında, gençlerin gönüllülük uygulamalarında değişikliğe gidildi. Gençlerin başarı kriterleri arasında eskiden bizzat yapılan huzurevi ziyaretleri “uzaktan” sisteme geçti. Böylelikle Ödül Programı'ndaki gençler bu şekilde yaşlılar ile ilgileniyorlar ve onlara kitap okuyup video konferans yöntemiyle iletişim kuruyorlar.

Genç ödül katılımcıları engelli gençlerle online platformlarda vakit geçirirken, ekonomik yetersizlikleri olan çocuk ve gençlere, yine online platformlar üzerinden İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri gibi derslerde yardımcı oluyorlar.

Gençler fiziki gönüllülük kapsamında ise hayvan barınaklarına mama yardımında bulunup kendi mahallelerindeki sokak hayvanlarını besliyorlar ve çevre temizliği faaliyetleri yürütüyorlar.

Uluslararası Gençlik Ödülü - Türkiye'ye, 2001 yılından bu yana her yıl 14-24 yaş arası binlerce genç katılıyor.