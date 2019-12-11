Uluslararası oto hırsızlık şebekesine operasyon: 5 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince daha önceden gerçekleştirilen operasyonla sahte evraklarla yurtdışından otomobil getirerek başka ülkelere götürdükleri tespit edilen şahıslar yakalanmış, 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı. Polis, aynı şebekeyle bağlantısı olduğu belirlenen şahısların Türkiye'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kiralayıp Türkiye'ye getirdikleri otomobilleri başka ülkelerde satacaklardı

Konu ile alakalı olarak çalışmalarını derinleştiren ekipler, şahısların otomobilleri yurtdışından kiralama yöntemiyle ülkeye getirdiklerini, daha sonra bu araçları başka ülkelere kaçak yollarla götürmek için çalışma yaptıklarını belirledi.

Polis, şüphelilerin adresini belirledi, operasyon için düğmeye bastı

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli şahısların Beyoğlu'nda bir otelde konakladığının tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye bastı. 8 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli yakalandı.

Polis, şüphelilerin adresini belirledi, operasyon için düğmeye bastı

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli şahısların Beyoğlu'nda bir otelde konakladığının tespit edilmesinin ardından düğmeye bastı ve 8 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden Mahmut U.'nun (35) otomobilleri ülkeye getirdiği, şebekenin Türkiye ayağını kontrol eden Mehmet E.A. (41)'nın da araçların başka ülkelere götürülmesi işini koordine ettiği belirlendi. Gözaltına alınan diğer şüpheliler Ion C. (36), Christian T. (25) ve Igor T. (30)'nin de sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Şüphelilerle birlikte 5 otomobil ele geçirildi

Polisin yaptığı operasyonla, gözaltına alınan şahıslarla birlikte yurtdışından ülkeye getirdikleri ve bir süre sonra yasadışı yollarla başka ülkelere götürüp satacakları belirlenen 5 lüks otomobil ele geçirildi. Otomobillerin getirildikleri ülkeye geri gönderilip sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunus Emre Şeker

