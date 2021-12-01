Uluslararası pandemi anlaşması için ilk adım atıldı

Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) özel oturumunda “Birlikte Dünya” başlıklı bir karar alındı. DSA, dünyayı gelecekteki bulaşıcı hastalık krizlerinden korumayı amaçlayan ortak kararda, DSÖ Anayasası kapsamında bir sözleşme, anlaşma veya başka bir uluslararası belge hazırlanması ve müzakere edilmesi için küresel süreci başlatmayı kabul etti. DSA bu kapsamda pandemi sözleşmesine ilişkin belgeyi hazırlamak ve müzakere etmek için hükümetler arası müzakere organı (INB) kurulmasına karar verdi.

Bugün kabul edilen karara göre INB ilk toplantısını çalışma yolları ve zaman çizelgeleri üzerinde anlaşmak için 1 Mart 2022'de ve ikinci toplantısını bir çalışma taslağı üzerindeki ilerlemeyi tartışmak için 1 Ağustos 2022'de yapacak.

DSÖ'den aşı çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSA özel oturumunun kapanışında yaptığı açıklamada, "Üye devletler tarafından yönetilen ve fikir birliğine dayalı kapsayıcı, şeffaf ve verimli bir sürece bağlılığınızı memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm üye devletleri her ülkenin nüfusunun yüzde 40'ını bu yılın sonuna kadar ve yüzde 70'ini gelecek yılın ortasına kadar aşılama hedeflerini gerçekleştirmeye çağıran Ghebreyesus, nüfusunun yüzde 70'ini aşılayan ülkeleri aşı dağıtımı yapmaya davet ederek, aşı bağışında bulunma sözü veren ülkelerden sözlerini acilen yerine getirmelerini talep etti. Ülkeleri aşı üretimini kolaylaştırmaya çağıran Ghebreyesus, "Tüm üye devletleri, teknoloji ve bilgi birikimini paylaşarak ve fikri mülkiyet haklarından feragat etmeyi destekleyerek aşı üretimini artırmanın önündeki her türlü engeli kaldırmayı seçmeye çağırıyorum" dedi.

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