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UMH güçleri Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi

UMH güçleri Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi
UMH güçleri Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Libya Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin sözcüsü Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerin Hafter milislerinden temizlenerek kontrol altına alındığını duyurdu. UMH güçleri, dün başlattığı operasyon sonucunda Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü de sağlamıştı.

Hamad Alnajjar

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