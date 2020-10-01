Ümit Milli Takımı'nın İngiltere maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Ümit Milli Takımı'nın 13 Ekim Salı günü İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 5 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul'da toplanacak.
Ümit Milli Takımın İngiltere maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe)
Defans: Serkan Asan (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Başakşehir), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Erdoğan Kaya (Beşiktaş)
Orta Saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu)
Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford FC), Metehan Güçlü (Valenciennes FC), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)