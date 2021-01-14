Ümit Özdağ: 'Beni tehdit ettiler'

Özdağ, partiden ihracının mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Özdağ, "Dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla İl Teşkilatı'na baskılar yapılarak dün gece 45 kişi istifa ettirildi. İl Başkanı tehdit edildi. Bana mesajla, iki sivil polisin gelip kendisini evinden alıp partiye götürüleceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Ben bu basın toplantısını İyi Parti İstanbul Milletvekili olarak yapıyorum" dedi.

Özdağ, Muğla'ya gideceğini kaydetti.