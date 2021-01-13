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Ümitcan Uygun ile görüntüleri ortaya çıkan kadın adliyeye sevk edildi

Ümitcan Uygun ile görüntüleri ortaya çıkan kadın adliyeye sevk edildi
Ümitcan Uygun ile görüntüleri ortaya çıkan kadın adliyeye sevk edildi

Ankara'da Ümitcan Uygun ile uyuşturucu kullanırken görüntüleri ortaya çıkan Fadime Büşra G., adliyeye sevk edildi.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ile uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde yer alan Fadime Büşra G., Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fadime Büşra G.'nin ifadesinde Ümitcan Uygun'un söylediklerini kabul etmediği öğrenildi. Ümitcan'ın pavyona sık sık gelerek yüklü miktarda hesaplar ödediğini ve o vesileyle tanıştıktan sonra arkadaş olduklarını ifade eden Büşra G., Ümitcan'ın babasının parasını harcadığını belirtti. Görüntülerin yaşandığı gün ise Ümitcan Uygun'un kızlara ‘Uyuşturucu içer misiniz?' diye sorduğu, daha sonra cebindeki peçeteden uyuşturucuyu çıkarıp kızlara verdiği Büşra G.,'nin ifadesinde yer alan diğer iddialar oldu.

Mevlüt İşli – Erdinç Türkcan
 

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