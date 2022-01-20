UMKE, kar engeli tanımadı

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, “Malatya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olarak karla mücadelemiz devam ediyor. Hanımın çiftliği bölgesinde ulaşımı güç olan hastamıza ulaşılarak hastaneye nakli sağlanmıştır. Ayrıca, kar yağışının yoğun olduğu Pütürge İlçesi Gözlüce köyünde yüksek ateşi bulunan İmmihan bebeği ekiplerimiz yalnız bırakmadı” ifadelerine yer verildi.

Acil sağlık sorunu olan vatandaşların hastanelere ulaştırılmaları kapsamında iki günde 23 hastaya paletli ambulans vasıtasıyla müdahale edildi.