Ümraniye'de binayı alevler sardı, komşular kovalarla su taşıdı

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ümraniye Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Binadan yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse daire içerisinde mahsur kalan vatandaşları sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Komşular kovalarla su taşıdı

Binadan yükselen yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Binada mahsur kalan vatandaşların kimi kendi imkanlarıyla kimiyse itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarıldı.

Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam