Ümraniye'de ‘navigasyon kazasında' takla atan otomobil kamerada

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Osman Karaoğlan 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Fakat sokağın merdivenli olması nedeniyle Karaoğlan'ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı.

Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil dönüş yapıp merdivenli yola gidiyor. Otomobil kontrolden çıkarak takla atıyor.

Metin Başar - Onur Hamzaoğlu