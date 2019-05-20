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Ümraniye'de ormanlık alandaki restoran alevlere teslim oldu

Ümraniye'de ormanlık alandaki restoran alevlere teslim oldu
Ümraniye'de ormanlık alandaki restoran alevlere teslim oldu

Ümraniye’de Trabzon Park’ta bulunan bir restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, alevlerin ormana sıçramaması olası bir facianın önüne geçti.

Ümraniye’de ormanlık alandaki restoran alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Trabzon Park'ta bulunan bir restoranda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Restoranın mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle restoranın alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangının ormandaki ağaçlara sıçramaması olası bir faciayı önledi. Yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Esen - Caner Evyapan 

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