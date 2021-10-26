Ümraniye'de scooter faciası!

Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde saat 08.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli scooterla yolda hareket halinde olan İlknur Akkaya, yol kenarında park eden ticari araç sürücüsü R.Ö.'nün kapıyı dikkatsizce ve bir anda açmasıyla kapıya çarptı. Kapıya çarparak savrulan Akkaya, yolda seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki İETT otobüsünün altına girdi. İETT otobüsünün altında kalarak ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

İlknur Akkaya, tedavi için götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İETT otobüsü şoförü M.Y. ile ticari araç sürücüsü R.Ö.'nün polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aykut Zor - Abdul Samet Kaya





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