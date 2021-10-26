İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ümraniye'de scooter faciası!

Ümraniye'de scooter faciası!
Ümraniye'de scooter faciası!

Ümraniye’de elektrikli scooter ile ilerleyen genç kadın, aracını park eden sürücünün dikkatsizce açtığı kapıya çarparak yola savruldu. Yola düşen kadın o esnada yolda ilerleyen İETT otobüsünün altında kaldı. Ağır yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Scooter süren kadının çarptığı araç sürücüsü ile İETT otobüsü şoförünün polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ümraniye’de scooter faciası! - Tıkla İzle

Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde saat 08.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli scooterla yolda hareket halinde olan İlknur Akkaya, yol kenarında park eden ticari araç sürücüsü R.Ö.'nün kapıyı dikkatsizce ve bir anda açmasıyla kapıya çarptı. Kapıya çarparak savrulan Akkaya, yolda seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki İETT otobüsünün altına girdi. İETT otobüsünün altında kalarak ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

İlknur Akkaya, tedavi için götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İETT otobüsü şoförü M.Y. ile ticari araç sürücüsü R.Ö.'nün polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aykut Zor - Abdul Samet Kaya


 

İLGİLİ HABER
Fatihte arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti Fatih'te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
İLGİLİ HABER
Pendikte İETT otobüsünü sollamak isteyen sürücü lüks otomobile çarptı Pendik’te İETT otobüsünü sollamak isteyen sürücü lüks otomobile çarptı
İLGİLİ HABER
Bahçelievlerde İETT otobüsü yolda kaldı Bahçelievler’de İETT otobüsü yolda kaldı
İLGİLİ HABER
Ümraniyede İETT şoförü psikolojim bozuldu dedi, yolcuları indirmek istedi Ümraniye’de İETT şoförü psikolojim bozuldu dedi, yolcuları indirmek istedi
İLGİLİ HABER
İETT eğitim aracı, küçük çocuğa çarptı İETT eğitim aracı, küçük çocuğa çarptı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.