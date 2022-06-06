Ümraniye'de temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı!

Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde saat 10.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, cadde de temizlik yapan ve o esnada karşıdan karşıya geçmekte olan temizlik işçisine şiddetli şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle temizlik işçisi 5 metre ileri fırlayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı temizlik işçisine ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından hastaneye sevk etti. Temizlik işçisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anında dükkanında olan esnaf Aziz Çakmak, “Dükkanda otururken ses geldi, gittim baktım. Buraları temizleyen kardeşimiz yerde yatıyor kalp masajı yapıyorlardı. Durumu ağır, trafik polisine sordum o da durumunun ağır olduğunu söyledi. Buraları günlük temizleyen kişi” dedi.

Ağır yaralı işçi kurtarılamadı

Ümraniye Alemdağ Caddesinde sabah saatlerinde olan kazada İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan temizlik işçisi 67 yaşındaki Abdurrahman Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir



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