Ümraniye'de tünelde drift yapan sürücüye 6 bin 700 TL ceza

Geçtiğimiz günlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliğine bağlı ekipler, Fatih Sultan Mehmet Caddesi Köprü içi üzerinde bir sürücünün tünelde işlek trafikte drift yaptığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tünelde drift görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda drift yapan 34 ELV 350 plakalı araç sürücüsü A.A. yakalandı. Sürücü A.A.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 6 bin 700 TL trafik idari para cezası uygulandı. Daha önceden de bu kanun maddesi kapsamında ceza aldığı belirlenen şahsın ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücü A.A., "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



Sevgi Canpolat



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