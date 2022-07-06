İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ümraniye'ye yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılar birbirine girdi

Ümraniye'ye yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılar birbirine girdi
Ümraniye'ye yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılar birbirine girdi

Ümraniye’de kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavga dönüştü. Çok sayıda kağıt toplayıcısının karıştığı kavga telefon kamerasına yansıdı.

Ümraniye’ye yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılar birbirine girdi - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ümraniye'de Dudullu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Kağıt topladıkları bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden iki grup arasındaki tartışma, arkadaşlarının da bölgeye gelmesiyle büyüdü. Sokak ortasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kağıt toplayıcıları daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Aykut Zor

 



 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.